У Борщівському районі на Тернопільщині на свято Андрія хулігани побили металеві ворота, а наостанок нецензурним словом вилаяли господарку будинку.
Як повідомляють “Тернополяни“, після приходу молодиків на металевій брамі біля будинку залишилося багато глибоких вм’ятин. Про прикрий випадок повідомила донька постраждалої Аня Мироняк. Жінка зазначила, що хулігани навідуються до неї не вперше, перетворюючи свято у вандалізм.
“Вам не доста побити браму, а ще послати мою маму, старшу жінку на х*й, яка вийшла і сказала вам: “Нащо браму побили?” Це вас так вчать батьки і вчителі в школі? Може, хлопці, самі прийдете і зізнаєтесь та зрівняєте ворота? Не хочеться іти до вас та вимагати признання, бо я здогадуюсь, хто це зробив. Того року була лиш хвіртка зігнута на Йордан, ще пітарди кидали. А цього року знову пітарди мені попід вікна кидали. А хто кидав, я знаю, бо бачила. Виходила до вас, а ви ще сміялися. Так що я за браму думаю на вас так само. Хлопці, майте совість, прийдіть і зрівняйте. Нехай усі бачать, як в нас хлопці неповнолітні стріляють пітардами і на Андрія б’ють брами людям”, — звернулася жінка.