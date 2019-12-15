У Борщівському районі на Тернопільщині на свято Андрія хулігани побили металеві ворота, а наостанок нецензурним словом вилаяли господарку будинку.

Як повідомляють “Тернополяни“, після приходу молодиків на металевій брамі біля будинку залишилося багато глибоких вм’ятин. Про прикрий випадок повідомила донька постраждалої Аня Мироняк‎. Жінка зазначила, що хулігани навідуються до неї не вперше, перетворюючи свято у вандалізм.

“Вам не доста побити браму, а ще послати мою маму, старшу жінку на х*й, яка вийшла і сказала вам: “Нащо браму побили?” Це вас так вчать батьки і вчителі в школі? Може, хлопці, самі прийдете і зізнаєтесь та зрівняєте ворота? Не хочеться іти до вас та вимагати признання, бо я здогадуюсь, хто це зробив. Того року була лиш хвіртка зігнута на Йордан, ще пітарди кидали. А цього року знову пітарди мені попід вікна кидали. А хто кидав, я знаю, бо бачила. Виходила до вас, а ви ще сміялися. Так що я за браму думаю на вас так само. Хлопці, майте совість, прийдіть і зрівняйте. Нехай усі бачать, як в нас хлопці неповнолітні стріляють пітардами і на Андрія б’ють брами людям”, — звернулася жінка.