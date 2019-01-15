На Тернопільщині мисливці натрапили на смертельно небезпечний “скарб”
15/01/2019 0
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14 січня поблизу села Слов’ятин Бережанського району місцеві жителі виявили 11 артилерійських снарядів калібром 88 та 76 мм часів Другої світової війни.
Як повідомляють в Управлінні ДСНС, небезпечний “скарб” виявили під час полювання.
Вибухонебезпечні предмети вилучили та знешкодили фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
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