На Тернопільщині мисливці натрапили на смертельно небезпечний “скарб”

15/01/2019 Розмір тексту:

14 січня поблизу села Слов’ятин Бережанського району місцеві жителі виявили 11 артилерійських снарядів калібром 88 та 76 мм часів Другої світової війни.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, небезпечний “скарб” виявили під час полювання.

Вибухонебезпечні предмети вилучили та знешкодили фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.