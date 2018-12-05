На Тернопільщині мисливці знайшли мертвого чоловіка

05/12/2018 0
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2 грудня у Тернопільському районі мисливці виявили замерзле тіло 60-річного чоловіка.

Зледеніле тіло чоловіка знайшли місцеві мисливці у селі Почапинці, повідомляє press-centr.com.

Наразі правоохороці намагаться встановити особу чоловіка, оскільки при ньому не було жодних документів. Також відомо, що слідів побоїв на тілі не виявили. Труп направили на судмедекспертизу.

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