У неділю, 15 грудня, близько обіду в полі між селами Вівся та Золота Слобода Козівського району було виявлено тіло невідомого чоловіка. Його помітили мисливці під час полювання та повідомили в поліцію.

Правоохоронці встановили особу загиблого, повідомляють у поліції. Ним виявився безвісти зниклий 15-річний Віктор Груб’як із села Золота Слобода Козівського району.

Під час поверхневого огляду на тілі неповнолітнього ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Правоохоронці припускають, що хлопець, повертаючись додому, ймовірно, заблукав та пішов у напрямку Козівського цукрового заводу. Остаточна причина смерті неповнолітнього буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, хлопець пішов з дому ще ввечері 21 листопада. Востаннє його бачили близько першої години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. Поліцейські та рятувальники Тернопільщини активно вели пошуки зниклого.