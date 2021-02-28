Сім надзвичайних ситуацій сталося на Тернопільщині протягом року. Більшість з них пов’язано із виявленням і знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Щодоби бійці державної служби з надзвичайних ситуацій виїжджають близько тридцяти разів рятувати людські життя. Щоб подолати надзвичайні ситуації, необхідний значний ресурс: людський і матеріально-технічний.

“У 2020 році на Тернопільщині трапилося 7 класифікованих надзвичайних ситуацій. Це вдвічі більше у порівнянні з 2019 роком. Як правило, це ситуації, пов`язані з виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Також у червні минулого року була надзвичайна ситуація через дощовий паводок на території Івано-Франківської та Закарпатської областей, зазнали підтоплень Монастириський та Заліщицький райони. Протягом 2020 року пожежно-рятувальні служби здійснили понад 12 тис. виїздів, в середньому — це 33 виїзди в добу: пожежі, дорожньо-транспортні пригоди”, – повідомив під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій начальник управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей.

Додамо, торік на Тернопільщині сталося майже дві тисячі пожеж, більше половини з них — в екосистемах.