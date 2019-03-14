Два звернення з приводу оформлення муніципальних нянь зареєстровано на Тернопільщині, – повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Відповідно до урядової програми, яка діє від початку цього року, батьки дітей до трьох років можуть отримувати компенсацію на послуги няні у розмірі 1626 гривень.

Жителька Збаража Олена Кузь вирішила скористатися новою соціальною програмою. Наразі жінка шукає особу, яка буде виконувати обов’язки няні.

«Мені дуже сподобалася та ідея. Оскільки відтепер я зможу мати офіційну няню, і крім цього отримуватиму компенсацію за її послуги. Ми в середньому платимо няні 4000 гривень, якщо держава компенсує 1626, то буде досить непогано».

У Тернополі також зареєстровано одне звернення з приводу оформлення муніципальної няні, – зазначив начальник управління соціальної політики ТМР Володимир Сулима. Обов’язкова умова – няня має бути оформленою підприємцем і сплачувати податки. Держава за це обіцяє зараховувати стаж.

«Наші фахівці вивчають документи родини, яка звернулася. Згодом буде прийнято рішення. Хочу наголосити, обов’язкова умова для муніципальної няні – це оформлення ФОП, тобто няня обов’язково сплачуватиме податки. Оформити муніципальну няня можуть батьки дітей до трьох років. Для цього необхідно укласти угоду з особою, яка готова виконувати послуги няні. Батьки спочатку здійснюють оплату послуг няні, нам вони мають показати підтверджуючі документи, в результаті вони отримуватимуть компенсацію у розмірі 1626 гривень. Муніципальною нянею можуть бути навіть родичі, проте ця особа мусить бути зареєстрована підприємцем і їй має бути надано право здійснювати надання цих послуг, або це може бути працівник, найнятий на роботу тим же підприємцем з кваліфікацією щодо надання послуг по догляду за дитиною», – каже начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулима.

В управлінні соціальної політики ТМР припускають, няня може втратити субсидію або інші пільги. Оскільки ФОПу рахуватимуть дохід у розмірі трьох прожиткових мінімумів.

Софія Романська