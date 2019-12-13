Другий етап реформування державних інтернатів розпочинається з 2020-го року. Деінституалізація передбачає перехід на сімейну форму виховання дітей. Відтак у пріоритеті – будинки сімейного типу.

На Тернопільщині наразі працює 17 інтернатних закладів. Цілодобово в інтернатах перебуває 1258 дітей, – повідомив начальник служби в справах дітей Тернопільської ОДА Ростислав Дрозд. Однак лише 80 дітей є сиротами, решта вихованців мають батьків.

«До 2026 року в Україні інтернатної системи не буде. Передбачено, що діти повинні виховуватися в сімейних формах. У нас простежується тенденція щодо зменшення кількості дітей, які потребують інтернатного виховання. Однак є діти з інвалідністю, усиновлювати яких не завжди готові прийомні сім’ї, тому відповідні заклади все ж будуть потрібними. Реформа деінституалізації інтернатів спрямована, як мінімум на те, щоб ліквідувати інтернати в звичному для нас розумінні цього слова, тобто в такому вигляді, в якому вони перебувають зараз».

Реформа має призвести до зменшення числа дітей в інтернатах в три рази: якщо нині в них перебуває 1,5% дитячого населення країни, то в 2026 році має бути не більше 0,5%. Діти мають виховуватися в умовах, максимально наближених до домашніх: у прийомних сім’ях чи ж будинках сімейного типу.

Софія Романська