На Тернопільщині можливі штормові вітри

04/03/2019 Розмір тексту:

Штормові вітри ймовірні на Західній Україні, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Місцями пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то вони дещо підвищуватимуться.

Вітряна погода – це характерна ознака ранньої весни, – пояснює синоптик Наталка Діденко. Відтак підвищення температурних показників супроводжується поривами вітру.

«Вітер – одна з найхарактерніших ознак ранньої весни, коли атмосфера починає перебудовуватися із зимових на літні процеси. Тому пильність не втрачайте, під будинками чи старими деревами довго не стійте, особливо уважно треба паркувати автомобіль, краще подалі від великих рекламних щитів. Напрямок вітру очікується – південно-західний», – каже синоптик.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, ймовірні цього тижня і дощі. Опади спостерігатимуться у більшості населених пунктів заходу. Температурні показники в основному зберігатимуться плюсовими.

Софія Романська