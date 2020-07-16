На Тернопільщину повертаються вищі температурні показники. Разом із потеплінням прийдуть дощі з грозами.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, ймовірність опадів завтра по всій території регіону залишатиметься високою.

Мінлива хмарність, пориви вітру, перепади температурних показників – погода наступної доби дивуватиме різкими змінами. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, середина літа все ж буде комфортною для жителів нашого регіону, порівняно з іншими областями.

«16-го липня температура повітря в Україні буде нам сприятлива, не захекаємось. Протягом дня очікується +22 +27 градусів. Дощі та грози більш ймовірні завтра в західних областях. Вітер передбачається західного напрямку, невеликий, максимум помірний. Проте при грозах може бути поривчастим. А поки що стоїмо на вершині літа».

За попередніми прогнозами синоптиків, опади пройдуть на Тернопільщині і вихідними. Зокрема, сильні дощі можливі на півдні нашого регіону, що створюватиме небезпечні ситуації місцевим жителям.

Софія Романська