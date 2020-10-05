На автодорозі Порохова-Космирин, в селі Стінка Бучацького району, мотоцикліст збив десятирічну дівчинку. Її з травмами хребта до лікарні привезли батьки. Сам водій двоколісника місце пригоди залишив.

Аварія трапилася третього жовтня близько 17:00. За попередньою інформацією, водій мотоциклу MUSSTANG REGION MT-150 не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації та допустив наїзд на дитину.

Особу втікача встановили – це житель села Космирин, 1998 року народження. Кермувальник стверджує, що дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину дороги із-за вантажівки, а місце аварії залишив після того, як до нього вийшла мама потерпілої та сказала, що претензій немає і викликати поліцію не збирається.

Про автопригоду на лінію “102” повідомили самі медики, оскільки до них з травмами потрапила школярка. Водія освідчили. Він на момент нещастя був тверезий. Триває слідство.