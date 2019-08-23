Дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався мотоцикліст, трапилася 22 серпня близько 13.30 у селі Дзвинячка Борщівського району.

За попередніми даними поліції, 20-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, під час виїзду на головну дорогу не надав перевагу в русі автомобілю марки «Mercedes-Benz Sprinter» та в’їхав у його передню частину.

Внаслідок ДТП мотоцикліста з травмами доправили до лікарні. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 ККУ. Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.