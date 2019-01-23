На Тернопільщині московський піп не дав поцілувати хрест дитині, яку хрестили у храмі Київського Патріархату

23/01/2019 0
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У свято Богоявлення після освячення одного з будинків села Іванківці Кременецького району місцевий московський піп не дав поцілувати хреста дитині. Свій вчинок священик пояснив тим, що дитина охрещена в Православній Церкві не Московського, а Київського Патріархату.

Про цей неприємний випадок написав місцевий журналіст Тарас-Андрій Багнюк на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, торік у Почаївській Лаврі московський піп відмовився причащати дитину через молитву українською мовою.

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