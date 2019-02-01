На Тернопільщині московський піп мстить громаді через перехід до ПЦУ

01/02/2019 Розмір тексту:

У селі Радошівка Шумського району, що на Тернопільщині, священик УПЦ МП намагається помститись громаді, бо та перейшла до Православної церкви України.

Як повідомляє 24tv.ua, він не віддає ключі від храму та статутні документи. Місцеві правоохоронці у конфлікт між жителями та представником Московського патріархату не втручаються, написали на сторінці села у Facebook.

Так, громада прийняла рішення про приєднання до Православної церкви України ще 16 січня. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор 21 січня задовільнив це прохання. Однак священик УПЦ МП волю громади виконувати не збирається.

“31 січня він демонстративно відмовився повернути людям ключі від їх церкви та установчі документи. Люди були вимушені опечатати двері і повісити додатково ще один, свій, замок”, – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що парафіяни церкви Святої Великомучениці Параскеви в с.Радошівка вирішили (16 січня) перейти до… Опубліковано Радошівка Четвер, 31 січня 2019 р.

Загалом до складу ПЦУ майже 150 парафіяльних храмів. Найбільше таких у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосили вже 32 парафії.