На Тернопільщині морози забрали ще одне життя
24/01/2019 0
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Трагічний випадок стався 21 січня у Борщівському районі.
У лікарню доправили 56-річного жителя села Цигани.
У чоловіка виявили загальне переохолодження організму та стан алкогольного сп’яніння.
Як повідомляє Погляд, потерпілого в такому стані знайшли родичі на території власного домогосподарства.
На жаль, чоловік помер на лікарняному ліжку.
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