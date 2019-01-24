На Тернопільщині морози забрали ще одне життя

24/01/2019 0
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Трагічний випадок стався 21 січня у Борщівському районі.

У лікарню доправили 56-річного жителя села Цигани.

У чоловіка виявили загальне переохолодження організму та стан алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє Погляд, потерпілого в такому стані знайшли родичі на території власного домогосподарства.

На жаль, чоловік помер на лікарняному ліжку.

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