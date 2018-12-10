На Тернопільщині молодиця встромила ножа у груди благовірному

10/12/2018 Розмір тексту:

З проникаючим ножовим пораненням грудної клітки в Гусятинську райлікарню бригада швидкої госпіталізувала жителя села Саджівка, 1988 року народження. Травми чоловікові нанесла його співмешканка.

За словами начальника Гусятинського відділення поліції Олега Гудака, чоловік та жінка живуть у цивільному шлюбі близько трьох років. Обидвоє зловживають спиртними напоями. Поліцейські у їхньому помешканні – часті гості, оскільки співмешканці постійно з’ясовують стосунки криками та бійками.

У день нещастя чоловік та жінка знову розпивали алкоголь. Застілля переросло у сварку. Під час конфлікту подруга схопила єдиний ніж, який був у будинку, та вдарила ним співмешканця. Швидку викликав рідний брат жінки, який також живе з ними.

На момент нещастя в крові як потерпілого, так і його кривдниці було близько 2,3 проміле алкоголю.

Жінку затримали відповідно до статті 208 КПК. Вона у скоєному зізналася. Її помістили в ізолятор тимчасового тримання. Потерпілий в реанімації у важкому стані.

Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 121 частина 1 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, повідомляють у поліції.