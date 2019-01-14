На Тернопільщині молодик зіпсував свято мешканцям села

14/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

За одну ніч святково прикрашена ялинка в селі Дорогичівка Заліщицького району перетворилася на буденне дерево – хтось вночі зняв із неї світлодіодну гірлянду і прикраси.

Як повідомляють у поліції, збитки оцінено у тисячу гривень.

Поліцейські знайшли того, хто скоїв крадіжку і зіпсував святковий настрій жителям села – це 19-річний юнак із с. Устечко. Молодик пояснив, що гірлянду поцупив, аби прикрасити власну оселю. Але замість свята він отримав кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу – крадіжка.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,351 / 12.13m