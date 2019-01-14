На Тернопільщині молодик зіпсував свято мешканцям села
14/01/2019 0
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За одну ніч святково прикрашена ялинка в селі Дорогичівка Заліщицького району перетворилася на буденне дерево – хтось вночі зняв із неї світлодіодну гірлянду і прикраси.
Як повідомляють у поліції, збитки оцінено у тисячу гривень.
Поліцейські знайшли того, хто скоїв крадіжку і зіпсував святковий настрій жителям села – це 19-річний юнак із с. Устечко. Молодик пояснив, що гірлянду поцупив, аби прикрасити власну оселю. Але замість свята він отримав кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу – крадіжка.
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