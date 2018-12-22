Молодик закидав сніжками поліцейський автомобіль і влаштував дебош у лікарні

22/12/2018 0
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22-річний житель Збаража «заробив» кримінальне провадження під Новий рік. До таких наслідків спричинив неспокійний норов молодика та випитий алкоголь.

Добряче насвяткувавшись, неподалік розважального закладу дебошир облаяв поліцейських і закидав сніжками патрульну машину. Хулігана, від якого було чути сильний запах алкоголю, правоохоронці запросили у медичний заклад для освідчення. В лікарні він продовжив поводитися неадекватно: нецензурно висловлювався, кричав, копав ногами сидіння, ображав медичний персонал і скинув  на підлогу один з медичних пристроїв. Цим нічним концертом гультіпака потривожив і пацієнтів реанімаційного відділення, яке знаходиться поруч.

Щодо збаражчанина правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство, повідомляють у поліції.

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