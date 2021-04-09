На Тернопільщині молодик розрахувався за товар сувенірними купюрами

У вчиненні шахрайських дій співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 34-річного жителя Бучаччини.

Зловмисник розрахувався в крамниці за товар грошима, які виявилися сувенірними купюрами.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від продавчині продуктового магазину. Жінка розповіла, що невідомий чоловік під час купівлі товару підсунув їй дві сувенірні купюри номіналом по 200 гривень.

Виявилося, зловмисник двічі заходив до крамниці. Продавчиня не помітила одразу, що гроші несправжні. Продала чоловікові продукти та ще й здала решту – понад 150 гривень.

Співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний мешканець Бучаччини. Чоловік вже раніше мав проблеми з Законом.

Згідно санкції статті, яку інкримінують зловмиснику, за такі дії йому може загрожувати від штрафу до трьох років обмеження волі. Правоохоронці також перевіряють його причетність до вчинення інших злочинів.