П’яний молодик порізав обличчя чоловікові розбитою пляшкою

19/12/2018 0
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Напередодні свята 28-річний кременчанин ледь не залишився без ока. Біда трапилася в одному з клубів райцентру.

Нетверезий молодик без видимих на те причин, розбив пляшку і її гострим краєм спричинив потерпілому травму обличчя.  Подальшому конфлікту завадили відвідувачі, які й викликали швидку та правоохоронців.

За даним фактом поліцейські попередньо відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Про наслідки травми для здоров’я потерпілого говорити ще рано, кременчанину видано направлення для проходження судово-медичної експертизи, а після висновку медиків поліцейські, ймовірно, будуть приймати рішення про перекваліфікацію статті, повідомляють у поліції.

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