23-річного жителя села Малі Заліщики Бучацького району поліцейські Теребовлянщини підозрюють у вчиненні хуліганства. Молодик порізав колеса чужих автівок.

Одразу десятеро потерпілих звернулися до співробітників Теребовлянського відділу поліції із заявами про те, що невідома особа пошкодила колеса автомобілів. З’ясувалося, інцидент стався на одній вулиці райцентру. Хтось зумисне порізав колеса припаркованих транспортних засобів.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Виявилося, до хуліганських дій причетний житель села Малі Заліщики. Молодик приїхав погостювати до свого знайомого. Звичайно, зустріч не обійшлася без алкогольних напоїв. Ввечері, повертаючись з клубу, захмелілий молодик вийняв ніж, який мав при собі, та став різати колеса чужих автівок.

Зі слів потерпілих, переважно були пошкоджені по одному колесі на автомобілі, а от власник легковика «Део Сенс» зазнав найбільших втрат – порізаними виявилося шини трьох коліс.

Наразі правоохоронці встановлюють збитки, завдані потерпілим. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри, повідомляють у поліції.