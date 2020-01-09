Кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відкрили працівники Шумського відділення поліції щодо 28-річного жителя одного із місцевих сіл.

Як розповіли у поліції, на лінію «102» надійшло повідомлення від односельчанина правопорушника. Парубок розповів, що на вулиці знайомий погрожує перехожим предметом, зовні схожим на гранату. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки. Правоохоронці встановили, що в підозрюваного, 1991 року народження, виник конфлікт з приятелями у ході якого зловмисник дістав небезпечний предмет та почав погрожувати. Гранату вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 ККУ.

