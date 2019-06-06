Маючи доступ до банківських грошей, працівник Гусятинської філії Ощадбанку за два дні викрав з каси круглу суму грошей.

21-річний молодик пояснив, що кошти йому потрібні були для власних потреб. Щоправда, через декілька днів повернув їх у касу.

Оперативники управління захисту економіки Тернопільської області задокументували факт привласнення майна 21-річним жителем Хмельниччини. Молодик, працюючи в банківській установі і маючи доступ до фінансів, забрав з каси понад 150 тисяч гривень та майже сім тисяч американських доларів. Гроші виніс за два дні, повідомляють у поліції.

Покористувавшись «безвідсотковим кредитом» близько двох тижнів, банківський працівник повернув гроші назад. Сьогодні слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження, кваліфікувавши дії зловмисника частиною 3 статті 191 ККУ.