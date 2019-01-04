На Тернопільщині молодий пияк вчиняв набіги на крамниці

04/01/2019 Розмір тексту:

Горе-грабіжника спіймали працівники Борщівського відділення поліції. Мешканець району обкрадав крамниці на очах у продавців, бо не вистачало коштів придбати спиртне.

28-річний мешканець селища Мельниця-Подільська випивати полюбляв, а працювати не хотів. Через алкогольну залежність і потрапив в кримінальну історію. Молодика вже добре знали працівники місцевих крамниць, бо ж він неодноразово брав в борг спиртне. Борги росли, а віддавати їх борщівчанин не збирався. Зрештою, власники крамничок перестали давати йому товар без готівки і зловмисник вирішив красти. У магазині набирав товар, а вже біля каси втікав з торгового залу. «Полював» здебільшого на пляшки з спиртним, однак, якщо до них не було вільного доступу, грабував все, що міг дістати з полиць.

Зі слів продавців пограбованих крамниць, спиртне злодій відкорковував одразу, ще тікаючи з місця злочину.

Накриміналив мешканець селища у трьох крамницях. Продовжувати набіги на торгові заклади йому завадили поліцейські. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 186 Кримінального кодексу України (відкрите викрадення чужого майна), повідомляють у поліції.