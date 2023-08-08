На Тернопільщині мобілізований не прибув до військкомату, бо не мав грошей на проїзд

У Тернопільській області судили чоловіка, який не з’явився до військкомату за повісткою. У залі суду обвинувачений заявив, що у нього не було грошей на проїзд до військового комісаріату.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень, передають Економічні новини.

Борщівський районний суд Тернопільської області оголосив вирок місцевому жителю, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

За результатами медичного огляду військово-лікарською комісією, чоловіка визнали придатним до військової служби під час мобілізації, але до призовного пункту він так і не прибув.

Обвинувачений свою провину в суді повністю визнав і пояснив свої дії наступним чином. Після того, як його визнали придатним, його направили до військової частини. Однак там вирішили, що він непридатний до служби в десантно-штурмових військах. Чоловік повернувся до Борщева, де знову отримав повістку щодо відправлення в іншу військову частину. Через відсутність коштів на проїзд він не прибув до відділу.

Крім того, через попередній висновок лікарів, чоловік помилково вважав, що взагалі непридатний до військової служби. Один зі свідків у суді повідомив, що в телефонному режимі в нецензурній формі призовник сказав, що відмовляється від проходження служби за мобілізацією. Після цього військкоми вирішили звернутися до правоохоронних органів.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому три роки позбавлення волі. Однак звільнив від відбування покарання з випробуванням, визначивши іспитовий строк один рік. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.