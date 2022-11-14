На Тернопільщині мірялися силами юні борці зі всієї України. ФОТО

Чемпіонат з вільної боротьби відбувся у Збаражі. До містечка з’їхалося понад 600 спортсменів з різних регіонів України. 35 борців представляло Тернопільщину.

На чемпіонаті змагалися юнаки та дівчата до 15 років, – розповів організатор змагань Петро Король. Діяло 12 вагових категорії.

«Такого рівня чемпіонат у Збаражі відбувався вперше. Тривали змагання протягом 3 днів. Змагалося понад 600 учасників з 23 областей України. Приїхали досить сильні, підготовлені спортсмени. Кожна область привезла найсильніших своїх борців. Кожен з учасників міг проявити себе, свій рівень підготовки».

Додамо, представники Збаразького клубу “Чемпіон” стали чемпіонами України та зайняли срібло та бронзу в різних вагових категоріях серед хлопців та дівчат. По завершенню змагань переможцям вручили нагороди.