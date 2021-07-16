«Богатирські ігри» та «Козацькі забави» зібрали юних борців з різних регіонів України у Яблунові. До змагань долучилися також і тернопільські спортсмени.

Спортивна програма складалася з ряду силових завдань. У змаганнях брали участь юніори, віком від 14-18 років. Як розповів тренер Ігор Гусарчук, спортивна програма складалася з п’яти вправ: станова тяга класичний хват, поштовх гирі за одну хвилину, прогулянка фермера 40 м за одну хвилину, коромисло 20 м за одну хвилину, колесо (Тайгер Фліп) за одну хвилину. “Для дорослих, 18 і старші змагання відбувалися в двох категоріях: до 90 кілограмів і більше 90 кілограмів. Програма складалася з шести вправ. Зокрема, до тих, що вже були вказані у змаганнях юніорів, додалась ще вправа – колодязь та замість штовхання гирі чоловіки піднімали гантель за одну хвилину”.

За сумою результатів пройдених вправ серед юніорів перше місце здобув Нападій Тарас, друге — Євчин Василь і третю сходинку п’єдесталу посів Схаб Ростислав. За результатами виконання всіх вправ в категорії до 90 кг з великим відривом чемпіоном став Балабух Андрій, друге місце зайняв Фречка Євгеній і третє місце виборов Нефельт Владислав, а в категорії більше 90 кг перемогу здобув Бойко Володимир, другу сходинку п’єдесталу посів Токар Василь, третє місце зайняв Слабковський Максим.