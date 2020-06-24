На Тернопільщині оголошено про підозру слідчому поліції, що перевищуючи службові повноваження, побив потерпілого.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області повідомлено про підозру слідчому одного з відділів ГУНП в Тернопільській області за ч.2 ст.365 КК України.

Встановлено, що слідчий поліції здійснював досудове розслідування кримінального провадження за фактом викрадення майна з приміщення приватного товариства. При встановленні обставин вчинення злочину слідчий наніс кілька ударів потерпілому з метою отримання показів із визнанням вини.

Правоохоронець, перевищуючи свої службові повноваження, безпідставно кілька разів вдарив громадянина по обличчю та в область грудної клітки.

Розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

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