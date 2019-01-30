На Тернопільщині “Мерседес” зіткнувся з фурою. Є жертви

30/01/2019 0
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30 січня вранці близько 8 години, на дорозі міжнародного значення М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці – Тереблече» поблизу села Яблунів Гусятинського району Тернопільської області трапилася дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля MERCEDES BENZ SPRINTER виїхав на зустрічну смугу для руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок автопригоди керманич MERCEDES від отриманих травм загинув на місці події.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, яка і встановлюватиме всі деталі інциденту. Екіпаж патрульної поліції забезпечував безпеку дорожнього руху під час оформлення матеріалів ДТП.

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