Лікарі масово похворіли коронавірусом на Тернопільщині. Наразі з COVID-19 бореться більше сотні медичних працівників. Відтак у лікарнях уже не вистачає спеціалістів.

Від початку епідемії COVID-19 інфікувалися на Тернопільщині понад півтисячі медичних працівників, серед них зафіксовано три летальних випадки. Негативна тенденція щодо зараження медиків продовжується.

«Є засоби захисту, апарати ШВЛ, кисневі маски, але в нас може виникнути проблема з медичним персоналом через збільшення кількості інфікованих лікарів. Загалом в області 575 хворих знаходяться на стаціонарному лікуванні, 8 хворих – на апаратах штучної вентиляції легень. На сьогоднішній день ми справляємося із ситуацією, яка склалася в області. Відчуваємо допомогу з боку сімейних лікарів, багато хворих знаходиться на амбулаторному лікуванні. Показник летальності становить 1,2; на рівні України – це найнижчий показник. Ситуація радикально змінюється. Заповненість ліжок складає 56%. Раніше такого високого показника не спостерігалося. Ми мобілізували всі заклади охорони здоров’я для того, щоб вони могли надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію», – каже начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Нині в області з коронавірусом береться 3,5 тис. хворих, майже дві сотні людей – у важкому стані. Окремі лікувальні заклади у Тернополі заповнені на 90%.

Софія Романська

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