На Тернопільщині майже шістсот хворих на COVID-19 – на кисневій підтримці

Близько шести тисяч жителів краю борються з COVID-19 на Тернопільщині, – повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Серед них — шістсот хворих використовують кисневу підтримку, 14 пацієнтів перебувають на апаратах штучної вентиляції легень.

Загалом на стаціонарному лікуванні в області перебуває 650 інфікованих COVID-19. Серед них — дев’ятеро дітей. Хворих останнім часом поменшало, однак лікарі фіксують надто важкі випадки.

“У закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 653 особи, зокрема, 644 дорослих та 9 дітей, 581 пацієнт — з підтримкою киснем, 14 — на апараті ШВЛ. Всього на кисневій підтримці – 582 особи, що на 1,7 % менше, ніж за попередню добу. Ліжковий фонд під COVID-19 становить – 2482, з них забезпечено киснем – 2233. Вільні ліжко-місця під COVID-19 станом на сьогодні – 1829, вільні ліжка з підведеним киснем — 1651”.

Наразі у лікувальних закладах області хворими на COVID-19 завантажено 26% ліжкомісць. Сьогодні вільними залишається 1768 місць.