ЗНО з географії складали сьогодні абітурієнти на Тернопільщині. В області діяло 22 пункти тестування. Проігнорували іспит майже половина вступників.

Як повідомив Український центр оцінювання якості освіти, в Тернопільській області явка абітурієнтів складає 64%. Це майже найменше, порівняно з іншими регіонами.

«За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з географії взяли 92 962 особи, що становить 70,99 % від загальної кількості зареєстрованих. 34 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 6 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 47 громадських спостерігачів».

На Тернопільщині не допустили до складання ЗНО через спробу скористатися мобільними пристроями трьох вступників. Абітурієнтам, які взяли участь у тестуванні, повідомляють результати наприкінці липня. Завтра у регіоні завершується основна сесія ЗНО іспитом з хімії.

Софія Романська