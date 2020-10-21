Майже добу працівники Борщівського відділення поліції розшукували у лісі жительку Кам’янець-Подільського району, що на Хмельниччині. Вона пішла збирати гриби і заблукала.

Про зникнення 58-річної жінки 19 жовтня повідомив її знайомий. Він з дружиною приїхав з сусідньої області на тихе полювання. З собою взяли свою літню сусідку. Чоловік розповів, що на Борщівщину приїжджають не вперше, вже добре орієнтуються в місцевому лісі. Спочатку вони збирали гриби разом, а коли повернулися до автівки пообідати, сусідка вирішила вже сама піти до лісу. Хмельничани понад годину чекали її повернення, зрештою почали хвилюватися і пішли шукати, однак безрезультатно. Чоловік зателефонував поліцейським.

Правоохоронці оперативно організували з особового складу пошукову групу. До підмоги залучилися працівники Чортківського лісництва, рятувальники та місцеві мешканці. Шукали зниклу до глубокої ночі за допомогою тепловізорів і пошукового собаки. Вже на світанку пошуки дали дієвий результат: зниклу жінку поліцейські знайшли на дорозі поблизу села Жилинці. Вона не могла зорієнтуватися на місцевості та була дуже налякана.

Знайомі та родичі подякували правоохоронцям за допомогу, а вони, в свою чергу, висловлюють вдячність усім небайдужим місцевим мешканцям та працівникам лісництва за активну допомогу.