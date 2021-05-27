Не впильнували: на Тернопільщині майстри лісу проґавили понад 130 дерев

На Тернопільщині з лісогосподарського підприємства стягнуть понад 520 тис грн шкоди – прокуратура відстояла в апеляції судове рішення.

Прокуратура відстояла у суді апеляційної інстанції рішення господарського суду за позовом про стягнення з лісогосподарського підприємства шкоди в сумі понад 520 тис грн, заподіяної довкіллю незаконною порубкою лісових насаджень.

Встановлено, що майстри лісу державного підприємства неналежно виконуючи свої обов’язки, не забезпечили охорону та збереження лісів на ввіреній їм території, внаслідок чого впродовж 2017-2018 років здійснено незаконну вирубку понад 130 дерев. Розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, становить 523 тис грн.

Оскільки законодавством обов’язок забезпечувати охорону лісових насаджень покладено на постійних лісокористувачів, саме державне лісогосподарське підприємство повинно відшкодувати спричинені державі збитки.

Постановою Західного апеляційного господарського суду залишено в силі рішення Господарського суду Тернопільської області, яким позовні вимоги прокурора задоволено у повному обсязі. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.