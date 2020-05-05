На Тернопільщині до 7,6 років позбавлення волі засуджено жінку, що задушила співмешканця.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Бережанським районним судом жінку визнано винною у скоєнні злочину за ч.1 ст. 115 КК України.

Прокурором у суді доведено, що 15 липня 2018 року близько 21 години обвинувачена у кухні житлового будинку задушила співмешканця під час побутового конфлікту, який виник при спільному вживанні спиртного.

Враховуючи пом’якшуючі обставини – наявність трьох неповнолітніх дітей, відсутність судимостей та визнання своєї вини, судом призначено їй покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.