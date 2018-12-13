На Тернопільщині масово виявляють скажених тварин

13/12/2018 Розмір тексту:

Масове поширення сказу загрожує на Тернопільщині. Тільки цього року в області виявили понад три десятки випадків сказу. А загалом по Україні зареєстровано понад півтори тисячі таких випадків. Переносять інфекцію тварини, серед яких – вовки і лисиці.

Останні випадки сказу на Тернопільщині зафіксовані у Бучацькому районі. Близько двох тижнів тому скажений вовк покусав двох місцевих жителів. Відтак на території району розпочався масовий відстріл вовків.

«Попередні випадки нападу скажених вовків траплялися у Бережанському районі. Останній випадок – у Бучацькому районі. Вовки хворіють на сказ, а також вони як і лисиці, переносять це захворювання. Тож у селах Білявинці та Петликівці Бучацького району було підтверджено сказ, там наразі проводять оздоровчі заходи. Відтак у цих населених пунктах введено карантинні обмеження. Їх зняття відбудеться після ліквідації останнього випадку сказу на тій території. В Україні щороку виявляють 1,5 тисячі хворих тварин. На Тернопільщині пік був у 2012 році, тоді зареєстрували 122 випадки сказу. За 8 місяців цього року трапилося 25 випадків», – пояснює начальник відділу управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Володимир Марків.

Сказ – одне із найбільш небезпечних захворювань, – стверджують лікарі. Відтак в Україні розпочали вакцинацію диких тварин. З літаків розкидали спеціальну вакцину. Таким методом вдалося подолати проблему зі сказом у Європі. Однак конкретних результатів вакцинації очікують через кілька років.

Софія Романська