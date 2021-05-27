Жителі Тернопільщини віком 65+ можуть вакцинуватися від COVID-19. Щоб отримати щеплення, необхідно записатися у сімейного лікаря або звернутися до пункту вакцинації.

Наразі в області масово вакцинують людей з групи ризику. Таким чином жителі краю можуть уникнути COVID-19 і важких наслідків від цієї хвороби.

Як зазначила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, люди літнього віку — у зоні ризику тяжкого перебігу коронавірусного захворювання.

“Вакцинація – найефективніший спосіб захистити себе від COVID-19. Насамперед важливо вакцинуватися тим, хто перебуває у групі ризику та може у важкій формі переносити хворобу. Пропонуємо жителям краю записуватися на вакцинацію, а також допомагати це зробити людям віком 65+. Зателефонуйте до сімейного лікаря або ж у найближчий пункт щеплення”.

Наразі в області від COVID-19 щепилося майже 34 тис. осіб. В області працюють 56 пунктів вакцинації, у яких можна щеплюватися від COVID-19. Вони розташовані в закладах охорони здоров’я, що надають медичні послуги та обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.