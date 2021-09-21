Масова вакцинація організованих колективів триває на Тернопільщині. Мобільні бригади готові виїжджати на імунізацію в разі наявності 50 людей, охочих щепитися.

Вихідними в області вакцинували понад три тисячі жителів краю. Як повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, у регіоні достатньо запасів вакцини. Відтак медики готові розширювати темпи імунізації.

“Станом на сьогодні в області уже провакциновано 255 284 осіб. Наразі у краї працює 15 центрів масової вакцинації та 56 пунктів вакцинації населення. Продовжують функціонувати мобільні бригади, які можуть виїжджати і проводити щеплення тих організованих колективів, що мають понад 50 осіб бажаючих щепитися. Є на вибір різні вакцини, їх достатньо, щоб щеплювати всіх охочих. Нам потрібний достатній рівень колективного імунітету, щоб не допустити чергових спалахів хвороби”.

Наразі в області вакциновано понад 20% жителів краю. За словами лікарів, щоб протистояти поширенню коронавірусу, необхідно імунізувати 80% населення.