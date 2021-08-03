У селі Кобиловолоки Теребовлянського району хтось потруїв багато собак і кішок.

Про жахливий випадок у Фейсбуці повідомила Інна Мельничук.

“Вбито більше 20 собак, 8 кішок. Багато собак в конвульсіях порозбігались по кущах, люди ще хоронять та шукають своїх тварин, які також не вижили”, – повідомила жінка.

Вона додала, що звернулася із заявою у поліцію. Проте для проведення експертиз необхідні кошти. Тож жінка просить небайдужих про допомогу.

“Якщо не буде експертизи, справа закрється, а разом з цим живодерство буде продовжуватись. В понеділок будуть трупи собак перевозитись в Тернопіль, а далі певні органи на Київ. Мені потрібно все оплачувати, так як я взялась за цю справу та була ініціатором виклику поліції. Зробити крок назад – це означатиме, що ми здалися… Підтримайте мене, будь-ласка! Карта приват 4149499122934662 Юркевич І., 5375411404668597 моно банк”.