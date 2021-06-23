9 водіїв у нетверезому стані зупинили патрульні цими вихідними. Вони склали на порушників адміністративні протоколи. Відтепер кермувальникам доведеться відповідати за новим законодавством.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, від початку року на Тернопільщині складено майже півтисячі адміністративних протоколів за водіння у нетверезому стані. Попри посилення відповідальності порушників не меншає.

«Загалом, від початку 2021 року, складено близько півтисячі протоколів за ст. 130 — керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції КУпАП. Керуйте відповідально та дотримуйтесь ПДР, оскільки наслідки ваших необдуманих вчинків, можуть вартувати чийогось життя”.

Нагадаємо, у разі керування автомобілем у нетверезому стані передбачений штраф у розмірі 17 000 грн з позбавленням прав на рік; у разі повторних порушень відповідальність ще посилюється.