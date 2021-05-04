34 адміністративні протоколи через порушення правил рибальства склали на Тернопільщині.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища області Роман Нитка. Любителі тихого полювання нехтували нерестовим періодом і масово виловлювали рибу.

Нині в області триває операція “Нерест”, під час якої рибалити можна лише у визначених місцях з берега однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом. Втім, чимало рибалок порушують ці вимоги.

«Любителів рибалити з порушеннями, на жаль, не меншає. Так, за минулі 10 днів, інспекторами Державної екологічної інспекції у Тернопільській області в рамках операції «Нерест» складено 34 протоколи про адміністративні правопорушення. Зокрема, за порушення правил рибальства за ст. 85 ч. 3 КУпАП до адміністративної відповідальності притягнуто 32 громадян, 1 особу притягнено до адмінвідповідальності за ч.1 ст. 87 КУпАП за порушення вимог щодо охорони середовища перебування диких тварин і на 1 особу за грубе порушення правил рибальства складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, який направлено на розгляд суду».

Додамо, операція “Нерест” розпочалася з 1 квітня, обмеження триватимуть до 9 червня.