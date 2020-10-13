У Тернопільській області за результатами проведення епідрозслідування гострої кишкової інфекції в закладі громадського харчування виявили зразок сиру «Російський», виробництво якого здійснюється на території Охтирського району, і в якому знайшли особливо небезпечний мікроорганізм Salmonella Enteritidis.

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області провели позаплановий захід державного контролю щодо виробника сирної продукції, через споживання якої трапилося масове отруєння споживачів на Тернопільщині. Про це пише milkua.info.

У ході перевірки суб’єкта господарювання виявили недотримання виробником гігієнічних вимог під час виробництва сиру, які несуть загрозу забруднення харчових продуктів зокрема:

в приймальному відділенні, сирцеху, пресувальних відділеннях стеля перебуває в незадовільному стані та має місце відшарування часток конструкції, що може призвести до попадання часток сторонніх предметів в харчовий продукт;

поверхні обладнання, що контактують з харчовими продуктами, у пошкодженому стані (відколи, нашарування іржі), що ускладнює їх чищення та дезінфекцію, що в свою чергу може викликати забруднення харчового продукту як механічними, так біологічними забруднювачами;

деяке обладнання розміщено у спосіб, що не дає можливості ретельного чищення його (обладнання), відсутні докази щоденного миття та дезінфекції обладнання та інвентарю, що може нести загрозу біологічного забруднення (грибки, мікроорганізми, в том числі патогенні);

на пристрої для перемішування сирної суміші спостерігається нашарування бруду (іржі та злущеної фарби), що несе ризик забруднення харчового продукту;

відсутні приміщення для чищення, дезінфекції і зберігання робочих інструментів та обладнання.

По факту проведеного заходу спеціалісти Охтирського міськрайонного управління Головного управління склали акт та видали припис виробнику відповідної продукції щодо усунення виявлених порушень, а також склали протокол про виявлені порушення.

На підставі матеріалів перевірки Головним державним ветеринарним інспектором Сумської області винесено постанову про застосування штрафу до виробника сиру у розмірі десяти мінімальних заробітних плат — 41 730 грн.

Не погоджуючись з приписом та постановою про накладення штрафних санкцій, оператор ринку подав до Сумського окружного адміністративного суду два адміністративних позови: про визнання протиправним та скасування припису щодо усунення виявлених порушень та щодо скасування постанови про накладення штрафних санкцій.

У ході численних судових засідань відділ правового забезпечення довів законність винесеного припису і застосованих штрафних санкцій, у зв’язку з чим рішеннями Сумського окружного адміністративного суду оператору ринку відмовлено у їх скасуванні.

Наразі всі виявлені під час перевірки порушення гігієнічних вимог оператором ринку усунуті в повному обсязі, повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області.