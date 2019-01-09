На Тернопільщині маланкуватимуть 13 та 14 січня

09/01/2019 0
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Заліщанський край та Борщівщина чекають у себе на святі Маланки гостей з усієї України. Аби насолодитися колоритом та дізнатися більше про давні звичаї і традиції, приїжджайте в Устя та Горошову, а також в село Синьків.

Свято Маланки цього року традиційно відбудеться в уже добре відоминих не лише на Тернопіллі, а й в Україні – селах Устя та Горошова Борщівського району. Там дійство буде 13 січня початок о 17.00 та 19.00 відповідно. А також у селі Синьків Заліщицького району, де маланкуватимуть 14 січня о 14.00 год.

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