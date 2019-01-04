На Тернопільщині листоноші привласнювали чужі кошти

04/01/2019 Розмір тексту:

Виконуючи функцію з доставки різних виплат, працівники державного підприємства нерідко спокушувалися на те, що їм не належало.

У ході відпрацювання поліцейські встановили факт підробки підпису листоношею поштового відділення села Великі Дедеркали. Як повідомила начальник слідчого відділення поліції Шумщини Інна Могила, 39-річна працівниця відділення зв’язку сфальсифікувала підпис своєї односельчанки, жительки села Шкроботівка у платіжній відомості про отримання грошової виплати у сумі майже 3400 гривень на тверде паливо, призначених потерпілій управлінням соцзахисту, як малозабезпеченій. Щоправда, згодом повернула кошти, проте факт підробки підпису – незаперечний.

Двоє жителів села Мирове так і не отримали виплачених їм аграрним підприємством коштів за оренду землі. 66-річний листоноша – мешканець села Кордишів підписався замість них у платіжних відомостях. У результаті потерпілі втратили вісім тисяч гривень.

Зі слів Інни Могили відомості за даними фактами внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 358 ККУ – підроблення документів. Також дії листоноші із села Кордишів додатково будуть кваліфіковані як привласнення коштів, повідомляють у поліції.