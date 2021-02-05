Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби по області очікуються пориви північно-західного вітру 15—20 метрів за секунду. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності.

У західному регіоні суттєво похолоднішає. Тенденції до зниження температурних показників збережуться і вихідними.

“Вітер перейде на холодний північно-західний, буде рвучким. Похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, похолодання протримається до середини лютого. Наступний тиждень у краї буде морозяним.