Циклон зумовлює погодні умови цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у регіоні не обійдеться без дощів, а також дошкулятимуть пориви вітру північно-західного напрямку.

До кінця тижня на Тернопільщині погодні умови зберігатимуться несприятливими. Пройдуть холодні дощі, а також майже до нуля знижуватимуться температурні показники.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у регіоні зберігатиметься похмура погода, вітер – північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 4 до 6 градусів тепла, вдень від 9 до 11 тепла.

«Середина весни поливає українців дощами – циклон, фронти. У західних областях знову висока ймовірність мокрого снігу, температура повітря +2 +8 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, більш теплої і сонячної погоди слід чекати не раніше вихідних. А поки рекомендують не забувати парасолі і теплий одяг.