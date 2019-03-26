Три вибухонебезпечних предмети виявили на Тернопільщині минулої доби.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, 25 березня вранці на території приватного домогосподарства у селі Городище Козівського району місцеві жителі виявили мінометну міну часів Другої світової війни.

О 14:00 виявлено гранату Ф-1 часів Другої світової війни у місті Підгайці на території приватного домогосподарства.

О 16:30 мінометну міну ММ-80 знайшли у селі Киданів Бучацького району.

Усі небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.