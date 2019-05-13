Інвалідні візки, ходунки, інші засоби реабілітації можуть безкоштовно отримати у тимчасове користування люди з інвалідністю.

Для цього необхідно звернутися до Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування.

Як повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський, у Тернопільському територіальному центрі діє безкоштовний пункт прокату засобів реабілітації. Можуть отримати їх малозабезпечені громадяни, люди з інвалідністю, пенсіонери міста Тернополя.

«Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації (інвалідних візків, ходунків) діє впродовж кількох років. Є можливість безкоштовно отримати засоби в тимчасове користування на один рік, а при необхідності його можна продовжити. Для цього потрібно підготувати такі документи: заява, договір, паспорт, ідентифікаційний код. Контактну інформацію можна отримати за телефоном: 22 – 02 – 62».

Софія Романська