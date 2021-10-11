10 жовтня у лісовому масиві поблизу села Носів Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району, під час збирання грибів, виявлено два артснаряди калібром 76 мм та 100 мм часів Другої світової війни.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!