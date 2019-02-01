На Тернопільщині люди повстали проти голови громади. ВІДЕО

01/02/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Достроково припинити повноваження селищного голови.

Таким було єдине питання, винесене на сесію Коропецької селищної ради 30 січня, повідомляє TV-4.

Засідання було ініційоване депутатами на вимогу місцевих активістів, які звинувачують очільника громади у корупції та бездіяльності. Чим саме голова не вгодив мешканцям та як проголосували народні обранці – далі у сюжеті.

Коропецька громада утворилася у липні 2015-го і налічує понад чотири тисячі мешканців. Та місцеві активісти переконані, ОТГ не розвивається, бо їхнє керівництво не спроможне до цього.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,341 / 12.18m