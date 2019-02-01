На Тернопільщині люди повстали проти голови громади. ВІДЕО
01/02/2019 0
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Достроково припинити повноваження селищного голови.
Таким було єдине питання, винесене на сесію Коропецької селищної ради 30 січня, повідомляє TV-4.
Засідання було ініційоване депутатами на вимогу місцевих активістів, які звинувачують очільника громади у корупції та бездіяльності. Чим саме голова не вгодив мешканцям та як проголосували народні обранці – далі у сюжеті.
Коропецька громада утворилася у липні 2015-го і налічує понад чотири тисячі мешканців. Та місцеві активісти переконані, ОТГ не розвивається, бо їхнє керівництво не спроможне до цього.
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