На Тернопільщині ліквідували 15 банд, які вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини. ФОТО

Ліквідовано діяльність 15 організованих злочинних груп, учасники яких вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини як на території Тернопільської області, так і на території держави. Сім з яких направили до суду. По 168 кримінальних правопорушеннях досудове розслідування уже закінчилося і передані до суду.

Зареєстровано 203 кримінальних правопорушень, з яких 74 – особливо тяжких та 101 тяжких. Повідомили про підозру 111 особам.

Оперативники скерували до суду 383 протоколи про вчинення посадовцями органів державної влади та місцевого самоврядування адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Усю цю роботу впродовж 2020 року провели працівники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

– За вказаний період ми задокументували факти вчинення організованими злочинними групами розбійних нападів та грабежів, вимагань, поєднаних із застосуванням фізичного насильства, збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Ліквідували нарколабораторію, яка в місяць на заборонених речовинах заробляла близько двох мільйонів гривень. Припинили діяльність підпільних «цехів» з незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, виявили та зупинили розповсюдження територією України фальшивих доларів, викрили підроблення документів із захисними голографічними елементами. Не припинялася боротьба з шахрайствами, крадіжками, – розповів начальник УСР в області Василь Джиджора. – Ми виявили та повернули потерпілим більше тисячі предметів сакрального мистецтва та дороговартісних ікон, які були викрадені з храмів та монастирів України.

Впродовж року оперативники стратегічних розслідувань викрили кілька десятків злочинних схем щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів обласного та місцевого рівнів.

– У ході роботи ми задокументували злочинну діяльність підприємства, посадові особи якого незаконно видобували корисні копалини загальнодержавного значення і завдали державі збитків більш як на 10 мільйонів гривень.

Вперше за часи Незалежності, співробітники УСР задокументували діяльність злочинної організації. Її дев’ять учасників причетні до шахрайства в особливо великих розмірах.

Вони під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом використання підроблених документів, викрадали дороговартісні вантажі. Сума збитків становить більше двадцяти мільйонів гривень.

Василь Джиджора переконаний, що працівники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області заслуговують на довіру населення, що є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.

Фахівці УСР на досягнутому не зупинятимуться, а я надалі реалізовуватимуть завдання Національної поліції України та Департаменту стратегічних розслідувань і продовжуватимуть боротися з організованою злочинністю, захищатимуть права і свободу людей від протиправних посягань.

Начальник управління стратегічних розслідувань Василь Джиджора вітає мешканців міста та області з прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим!